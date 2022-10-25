Главврачу ОКБ в Рязани внесли представление после проверки контролько-счетной палаты

Контрольно-счетная палата внесла представление главному врачу ОКБ в Рязани Андрею Карпунину.

Контрольно-счетная палата внесла представления главному врачу ОКБ в Рязани, а также руководителям Ермишинского района. Об этом контрольный орган сообщил по результатам заседания коллегии 21 октября, где рассматривались результаты трех проверок.

Представление руководителю ОКБ внесено после проверки расходов на лечебное питание пациентов в 2021-2022 годах. Какие конкретно претензии возникли, КСП пока не конкретизирует. Параллельно государственные аудиторы направили информационное письмо министру здравоохранения региона.

С октября 2022 года главным врачом ОКБ является Андрей Карпунин.

Не углублялась КСП в своем релизе и в описание нарушений, допущенных властями Ермишинского района. Указано лишь, что в одном из них содержались признаки «административки», о чем извстили главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской области. Представления внесены председателю Ермишинской районной Думы Игорю Карпухину и главе местной администрации Юрию Виноградову.