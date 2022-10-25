В центре Рязани 26 октября на несколько часов выключат электричество

В среду в центре Рязани отключат свет. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В среду, 26 октября, в Рязани погаснет свет на нескольких улицах в центре города. О временном отключении электроэнергии сообщает пресс-служба мэрии. По информации властей причиной станут работы на воздушной линии, которые проведут специалисты МУП «РГРЭС».

Уже в 9.30 утра обесточится ряд частных домовладений на улицах Боголюбова, Белинского, Кальновском тупике и на Касимовском шоссе. Возобновить подачу электричества энергетики планируют к 15.00 часам.

Адреса, которые останутся без света 26 октября:

- улица Боголюбова, дома 3 – 9/2, 11 – 17, 19 – 56, 58 – 78, 80 – 99, 102, 105, 107, 125, 102 строение 2;

- улица Белинского, дома 20 и 22 – 32;

- Кальновский тупик, дома 4, 3 – 9 и 13 – 23;

- Касимовское шоссе, дома с 32 строение 1 по 32 строение 4.