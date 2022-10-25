Александр Логунов обжаловал свой арест

Рязанец Александр Логунов не согласился с продлением ареста по уголовному делу о незаконном изготовлении и обороте порнографии через интернет

Рязанец Александр Логунов не согласился с продлением ареста по уголовному делу о незаконном изготовлении и обороте порнографии через интернет. Ему предъявлено обвинение в 11 тяжких преступлениях по п. «б», ч. 3 ст. 242, УК РФ. Информация о том, что 20 октября со стороны обвиняемого поступила апелляционная жалоба, содержится в картотеке Басманного районного суда.

Ранее Логунову продлили срок содержания под стражей до 15 января 2022 года. Защита настаивала на иной мере пресечения, называя ходатайство следователя «необоснованным и голословным».

Когда Логунов уже находился в СИЗО, в Спасском районе обнаружили останки его супруги — Елены Логуновой, исчезнувшей в июле 2021 года. Центральный аппарат СК РФ расследует уголовное дело об убийстве, но официально мужу убитой пока никаких обвинений в его рамках не предъявлено.