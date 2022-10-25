Жители дома в рязанской Дашково-Песочне на две недели остались без горячей воды Фото: Евгения ГУСЕВА

Жильцы дома №5 корп.1 по улице Зубковой в Рязани пожаловались на отсутствие горячей воды в течение последних двух недель. Об этом 25 октября одна из жительниц сообщила КП-Рязань.

- Примерно 12 октября из крана пропала горячая вода. Идет только чуть теплая, при этом напор сильный. Вода такой температуры едва отмывает грязную посуду. Помыться нормально я не могу, - поделилась женщина.

При этом, по словам рязанки, заплатить в этом месяце за горячую воду ей придется больше обычного:

- Вместо прежних двух кубов мне придется платить за шесть, так как воду не разбавляю холодной.

В похожей ситуации оказались жильцы всех четырех подъездов этого пятиэтажного дома. В ответственной за дом ЖКО не смогли оперативно предоставить редакции комментарий по данной ситуации.