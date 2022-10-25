Объявлены закупки на реставрацию Богоявленской церкви и Успенского собора Рязанского кремля

24 октября объявлены новые закупки на реставрацию Богоявленской церкви и Успенского собора Рязанского кремля. Потратить планируется 120 млн рублей и 35 млн рублей соответственно.

Аналогичные закупки состоялись в сентябре 2022 года, и по их результатам Минкультуры России заключило контракты с АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление». Теперь уже сама эта организация выступает заказчиком. Суммы в контрактах были иные: 133,5 млн рублей и 39 млн рублей.

Одна из новых закупок, для Успенского собора, проводится у единственного поставщика - ООО «СК Альянс +». Вторая — в виде конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. От организаций требуются лицензии на реставрацию, консервацию и воссоздание металлических, каменных, деревянных конструкций и деталей, декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора, а также оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем.

Сроком завершения работ в обоих случая обозначено 30 апреля 2023 года.