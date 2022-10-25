Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 октября 2022 9:04

Уличные сирены системы оповещения населения завоют в Рязани 27 октября

Специалисты проверят техническое состояние системы и ее готовность
Источник:kp.ru
27 октября в Рязани завоют уличные сирены.

27 октября в Рязани завоют уличные сирены.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В четверг, 27 октября 2022 года, в 10.00 часов утра в Рязани завоют уличные сирены системы оповещения. Впрочем, горожанам не стоит пугаться или беспокоиться, так как громкий звук будет всего лишь плановой комплексной проверкой системы экстренного информирования населения, сообщает пресс-служба мэрии.

- Во время проведения тренировки и звучания электрической сирены МЧС просит сохранять спокойствие, оставаться на своих местах и не прерывать занятия или работу, - говорится в сообщении администрации областного центра.

Подобные проверки проходят, обычно, несколько раз в год для того, чтобы оценить техническое состояние системы оповещения, исправить обнаруженные поломки и поддерживать сирены в постоянной готовности к использованию при необходимости.