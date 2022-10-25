Холодную воду 25 октября временно отключили на 15 улицах Рязани

Холодную воду во вторник отключили на 15 улицах Рязани. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 25 октября, в Рязани временно приостановили холодное водоснабжение на 15 улицах в разных районах города. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала». По информации муниципального предприятия, специалисты ведут ремонтные работы на водопроводе в поселках Южный и Никуличи, микрорайоне Канищево и в Приокском. Возобновить подачу холодной воды планируется в 17.00 часов.

Приводим список адресов, по которым отключили холодную воду 25 октября.

С 09:30 до 17:00 в поселке Южный:

- улица Гайдара, дома 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 7, 8, 9;

- улица Корнилова, дома 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 7, 8 корпус 1, 9;

- улица Котовского, дома 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 6, 8;

- улица Кутузова, дома 1, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2 лит. А, 3, 30, 32, 34, 35, 36/34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 7, 8, 9;

- улица Мусоргского, дома 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 7, 8, 9

- проезд Котовского, дома 1, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 3, 4, 5, 7, 9;

- улица Ушакова, дома 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 корпус 2, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32/27, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 7, 8, 9;

- улица Щорса, дома 10, 11/32, 12, 13/31, 14, 15, 16, 18, 19/31, 2, 20, 21, 22, 23/32, 24, 25/31, 26, 28, 2а, 2б, 2в, 30, 32а, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Техническую воду жителям будут подвозить к дому №2Б по улице Щорса с 10:30.

С 09:00 до 17:00 в Канищеве:

- улица Весенняя, дома 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 3, 30, 31, 32, 33 корп.1, 33, 34, 37, 37а, 38, 39, 3а, 3б, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 7, 8, 9;

- улица Интернациональная, дома 16 корпус 6, 16 корпус 7, 18 корпус 1, 18, 16а строение 1, 16а строение 5;

- улица Полевая, дома 1, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 5, 54, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74 корпус 1, 74, 75, 76, 77 корпус 1, 77, 78, 79, 8, 80, 9;

- улица Садовая, дома 1, 10, 10а, 11, 12 корпус 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34 корпус 1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9;

- улица Чапаева, дома 1, 10, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 14, 140, 141, 142, 143, 144а, 146, 147, 148, 149, 15, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 16, 161, 162, 163, 165, 166, 17, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59 корпус 1, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66 корпус 1, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84 корпус 1, 84, 84б, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99.

С 09:30 до 17:00 в поселке Никуличи:

- улица Пронская, дома 100, 102, 104, 104а, 45,47,50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 74 а, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88 а, 88, 90, 92, 94, 96, 98.

Также c 09:00 до 17:00 не будет воды в домах №№17, 19 и 21 по улице Энгельса.