Новую поликлинику на 240 посещений в смену построят в рязанском микрорайоне Шлаковый

Вопрос строительства новой поликлиники в Шлаковом обсудили в гордуме.

В рязанском микрорайоне Шлаковый появится новая поликлиника. Вопрос строительства здания обсуждали в понедельник, 24 октября, в ходе рабочей группы с участием главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Татьяны Панфиловой, сообщает пресс-служба гордумы.

В заседании приняли участие первый заместитель главы Лариса Максимова, и.о. заместителя главы администрации Рязани Олег Федин и чиновники регионального минздрава.

Под будущую поликлинику планируется выделить участок площадью около 2,6 тысяч квадратных метров у дома №9 по Куйбышевскому шоссе. Здание будет рассчитано на 240 посещений в смену. По мнению властей, это поможет снизить нагрузку на уже имеющееся в микрорайоне лечебное учреждение, а также повысить доступность медицинской помощи для горожан.

- Развитие городской среды требует комплексного подхода. Наша задача – обеспечить жителей всем необходимым для комфортного проживания, - сказала Панфилова.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время городские власти встретятся с подрядчиком, чтобы обсудить планировку выделенной территории. В частности, организацию подъезда к будущему зданию поликлиники.