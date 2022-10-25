Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 октября 2022 6:22

Солнечное затмение в Рязани можно будет наблюдать 25 октября с 12:27

В обсерватории РГУ планируют провести публичные наблюдения
Источник:kp.ru
25 октября жители Рязанской области смогут наблюдать солнечное затмение.

25 октября жители Рязанской области смогут наблюдать солнечное затмение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 октября жители Рязанской области смогут наблюдать солнечное затмение. Как сообщается в группе «Меридиан 39», начнется оно в 12:27, а закончится в 14:55.

«Луна закроет солнечный диск почти на 72% его поперечника», - отмечают астрономы-любители.

Если небо не затянет облаками, в астрономической обсерватории Рязанского государственного университета (улицы Свободы, 46) планируют провести публичные наблюдения.

В группе «RZNASTRO» рассказали, что попасть в наблюдательный пункт желающие смогут с 13:00 до 14:40 с 20-минутным интервалом — встречают на проходной «нового» корпуса сотрудники обсерватории.