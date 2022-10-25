Солнечное затмение в Рязани можно будет наблюдать 25 октября с 12:27

25 октября жители Рязанской области смогут наблюдать солнечное затмение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 октября жители Рязанской области смогут наблюдать солнечное затмение. Как сообщается в группе «Меридиан 39», начнется оно в 12:27, а закончится в 14:55.

«Луна закроет солнечный диск почти на 72% его поперечника», - отмечают астрономы-любители.

Если небо не затянет облаками, в астрономической обсерватории Рязанского государственного университета (улицы Свободы, 46) планируют провести публичные наблюдения.

В группе «RZNASTRO» рассказали, что попасть в наблюдательный пункт желающие смогут с 13:00 до 14:40 с 20-минутным интервалом — встречают на проходной «нового» корпуса сотрудники обсерватории.