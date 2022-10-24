Вместо конкретных решений – создание рабочих групп и разработка мер

Результаты последнего опроса в телеграм-канале «Новости Рязани – kp.ru» недвусмысленно показали: рязанцы всерьез обеспокоены состоянием экологии в регионе. Среди проблем, которые необходимо незамедлительно решать, именно эта тема была выбрана читателями главной.

Показательно, что опрос проводился через несколько дней после пресс-конференции губернатора, на которой глава региона отвечал и на вопросы, связанные с экологией. Он особо отметил, что качество воздуха и стоки в канализацию будут проверяться комплексно. Вопрос только – когда? Для решения вопросов создаются рабочие группы, которым и будет поручено вести работы по этим вопросам.

Такой ответ не может устроить ни специалистов-экологов, ни горожан, расценивающих подобный подход как попытку отложить решение проблем на неопределенный срок. Между тем, специалисты заявляют, что стоки предприятий, сливающих вредные вещества в коллекторы рязанского «Водоканала» – один из главных факторов риска для здоровья жителей окружающих эти коллекторы микрорайонов.

По данным «Новой газеты», в региональный минздрав направлена коллективная жалоба, подписанная 189-ю рязанцами, считающими, что нас умышленно травят. Через несколько дней истекает срок, в течение которого ведомство должно обязательно ответить на это послание. Будет ли ответ столь же обтекаемым? И дождутся ли рязанцы конкретных действий по решению экологических проблем?