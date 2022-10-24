Малков призвал бороться с контрафактом в Рязанской области всеми эффективными способами

В Рязанской области усилят меры по борьбе с контрафактом.

Рязанская область должна бороться с контрафактом всеми возможными эффективными и законными способами. Об этом в понедельник, 24 октября, заявил губернатор Павел Малков в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

На заседании зашла речь о некачественном автомобильном топливе. Малков отметил, что его использование может не только привести к серьезным проблемам с автомобилем, но и негативно влиять на экологию и здоровье людей. Поэтому меры по борьбе с контрафактом надо усилить.

- С недобросовестными организациями, которые допускают грубые нарушения, нужно бороться всеми законными способами, которые у нас есть. Чтобы на рынке их просто не было, - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

Глава области также добавил, что несмотря на отмену плановых проверок организаций, существует достаточное количество эффективных способов борьбы с некачественной продукцией. Он также рекомендовал усилить профилактическую работу и наладить хорошую обратную связь с потребителями, чтобы быстро реагировать на выявленные нарушения.