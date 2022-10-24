250 тысяч деревьев планируется высадить в Рязанской области

В Рязанской области высадят 250 тысяч деревьев.

Лесной фонд Рязанской области пополнят около 250 тысяч деревьев. Молодые сосны, ели, березы и рябины сотрудники лесничеств и волонтеры высадят в рамках мероприятий по сохранению лесов. Всего лесовосстановительные работы планируют провести на 70 гектарах, сообщает пресс-служба областного минприроды.

Рязанская область в четвертый раз присоединяется к масштабной всероссийской акции «Сохраним лес». Центральное мероприятие акции прошло 13 октября в Шиловском районе. В Ерахтурском лесничестве специалисты и волонтеры высадили около 12 тысяч сеянцев сосны обыкновенной, еще четыре тысячи – в Боровском лесничестве района. Присоединились и другие уголки области. Так, 7,5 тысяч молодых деревцев сосны теперь растут в Криушинском лесничестве Клепиковского района. Всего акция собрала порядка 150 участников.

- После проведения лесовосстановительных работ специалисты лесничеств ухаживают за молодыми деревьями, чтобы обеспечить им оптимальные условия для дальнейшего роста, - говорится в сообщении министерства.

Лесовосстановительные работы охватят 70 гектаров.

Принять участие в акции можно не только в Рязанской области, но и в любом регионе страны. Информация о том, когда и где планируется высаживать деревья, отображается на интерактивной карте, размещенной на портале сохранимлес.рф.