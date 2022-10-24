ФАС проверит цены магазинов в рязанских Сельцах, где проходят подготовку мобилизованные

Минэкономразвития Рязанской области обратилось в ФАС для проведения проверки цен магазинов в селах Сельцы и Шехмино. Так орган власти отреагировал на один из комментариев на странице губернатора Павла Малкова. Автор указал на завышенные, по его мнению, цены в торговых точках.

«Разве можно наживаться на людях в такой момент? Есть все,но цены...», - написала женщина.

В Сельцах напомним, на базе учебного центра ВДВ проходят подготовку военнослужащие, поступившие в распоряжение ВС РФ в рамках частичной мобилизации.

Как отметили представители минэкономразвития, в Сельцах и Шехмино работают магазины ООО «Луч».

«Цены на продовольствие включены в постоянный мониторинг. Информацию направили в УФАС по Рязанской области для проведения проверочных мероприятий», - говорится в ответе.