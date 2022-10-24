Главврач перинального центра провел рязанке сложную операцию

В Областном перинатальном центре в Рязани проведена сложная операция пациентке с миомой матки и опухолью яичника.

В Областном перинатальном центре в Рязани проведена сложная операция пациентке с миомой матки и опухолью яичника. Причем хирургическое лечение было быстрым и почти незаметным - без единого надреза, отмечает пресс-служба областного минздрава.

Удалить новообразования взялся главный врач «перинаталки» Олег Шалаев:

«Без единого разреза на животе мы провели операцию по удалению миомы матки и опухоли яичника, а для коррекции пролапса использовали уникальную авторскую методику. Анестезия была эпидуральной, а это значит, что восстановление после операции займет гораздо меньше времени, чем после общего наркоза», - прокомментировал Шалаев.

В минздраве добавили, что упомянутая методика разрабатывалась Шалаевым несколько лет на основе опыта работы за границей и легла в основу его докторской диссертации.

Что же касается пациентке, она чувствует себя хорошо. Уже через 2-3 дня ее планируют выписать домой.