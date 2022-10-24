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НовостиОбщество24 октября 2022 11:49

До плюс 7 градусов и без дождей будет в Рязанской области 25 октября

Из облаков наконец-то выглянет солнце
Источник:kp.ru
Сухая и солнечная погода будет в Рязанской области 25 октября.

Сухая и солнечная погода будет в Рязанской области 25 октября.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Промозглые осенние дожди в Рязанской области ненадолго прекратятся. Во вторник, 25 октября, погода в регионе будет солнечной, но хорошего тепла пока ждать не приходится. Прогноз на второй день недели составили синоптики Рязанского филиала Росгидромета.

Предстоящая ночь не обойдется без слабых заморозков на почве, температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов. Ветер ожидается северо-западный. Атмосферное давление в пределах нормы – 748 мм ртутного столба.

Днем солнце все же выйдет из облаков и немного порадует жителей Рязанской области, но воздух, тем не менее, сильно не прогреется. Столбики термометров дотянутся лишь до +2…+7 градусов. Ветер поменяет направление и задует с юга со скоростью 4 – 9 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 751 мм ртутного столба.