Семьям погибших на белгородском полигоне рязанцев выплатят по 1 млн рублей

Семьям погибших в результате теракта на полигоне «Северный» в Белгородской области выплатят 1 млн рублей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семьям жителей Рязанской области, погибших в результате теракта на полигоне «Северный» в Белгородской области, выплатят 1 млн рублей. Как сообщает пресс-служба правительства, проект постановления будет размещен на официальном сайте.

«Средства будут предоставлены в равных долях каждому члену семьи», - отмечают представители кабмина.

В документе также пропишут, что гражданам, получившим ранения, полагается по 500 тыс. рублей.

Сколько конкретно жителей Рязанской области погибли и получили ранения, региональные власти не конкретизируют. Напомним, массовое убийство 11 добровольцев, готовившихся к участию в СВО, совершили два гражданина одной из стран СНГ. Официально эту информацию Минобороны РФ обнародовало 15 октября.