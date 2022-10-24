Светофор, разрешающий поворот налево, может появиться на улице Спортивной в Рязани

Дополнительный поворот налево хотят сделать на улице Спортивной. Фото: Сергей АЛПАТОВ.

В Рязани на улице Спортивной может появиться новый светофор, разрешающий поворот налево. Пока еще не работающего регулировщика с дополнительной стрелкой заснял житель областного центра в понедельник, 24 октября.

По словам автора фото, движение на проезжей части меняют из-за того, что необходим заезд к недавно построенному зданию Рязанского областного суда.

- Заезд через Семашко сделать не осилили, поэтому вкрячили еще один поворот налево, который блокирует движение в левом ряду. Из-за нескольких поворачивающих машин опять будут лишние маневры, - написал мужчина в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

В комментариях пользователи согласились с тем, что поворот осложнит и без того непростое движение на улице. По их словам, на этом месте уже был подобный эксперимент 20 лет назад, и ни к чему хорошему это не привело.