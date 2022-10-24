Полиция опубликовала фото и подробности смертельного ДТП под Рязанью

В ДТП погиб водитель автомобиля Renault.

Стали известны подробности массового ДТП с трагическим исходом, которое произошло в пятницу, 21 октября, в Рыбновском районе на 166 километре автодороги М-5 «Урал». Фотографии с места автокатастрофы опубликовала пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Как удалось установить, 63-летний житель Рязани на «КамАЗе» ехал из Москвы в областной центр. При перестроении с левой полосы дороги на правую, мужчина врезался в ехавшую в попутном направлении машину Renault Duster. От удара легковушку отбросило на фуру Scania с прицепом, которая в свою очередь, столкнулась с автомобилем Skoda Rapid. Отлетевшими в результате аварии осколками поцарапало Volvo V50.

Все случилось в пятницу, 21 октября, в Рыбновском районе.

В ДТП водитель Renault, 52-летний житель Подмосковья, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался. Проверка по факту дорожного происшествия продолжается.

В аварии поучаствовали пять автомобилей.

КамАЗ врезался в Renault при перестроении с одной полосы дороги на другую.