Претензии населения к мусорному оператору: как рязанцы оценивают вывоз ТБО?

В Telegram-канале КП-Рязань стартовал опрос о деятельности регионального оператора по обращению с отходами - ООО «ЭКО-Пронск». Подписчикам предлагается дать свою оценку по пятибалльной шкале.

Немного найдется в регионе предприятий, к которым было бы столько нареканий от населения, как к «мусорному оператору». Вот пара последних примеров, получивших огласку:

- 6 октября. Жители дома №2 на улице Ленина сообщили, что более двух недель региональный оператор не вывозит мусор из их двора.

- 3 октября. Жители Рязани жалуются на не вывезенный вовремя мусор. В этот раз объектом недовольства стала гора ТБО на улице Дзержинского.

Отсюда и недовольство – деньги люди платят исправно, значит услуга должна предоставляться без перебоев. А похожие примеры могут привести очень многие жители города и области.

Чтобы принять участие в опросе, подпишитесь на Telegram-канал «Новости Рязани – kp.ru». А если вы уже являетесь подписчиком канала, просто перейдите на страницу голосования.