Игрок «Рязани-ВДВ» укусил соперника во время потасовки

Во время потасовки Ростислав Халиуллин укусил своего оппонента, за что схлопотал не только 5-минутный штраф за драку, но и 20-минутный дисциплинарный штраф.

Нападающий ХК «Рязань-ВДВ» Ростислав Халиуллин получил удаление до конца матча в игре против «Лады» 23 октября. Во время потасовки он укусил своего оппонента, за что схлопотал не только 5-минутный штраф за драку, но и 20-минутный дисциплинарный штраф.

Инцидент произошел в концовке второго периода, когда команда из Рязани проигрывала 1:3. В итоге «десантники» уступили со счетом 2:4.

Сам Ростислав Халиуллин результативными действиями не отметился. Причем не только в этом матче: за 12 игр, в которых он участвовал, у форварда не было ни одной забитой шайбы и ни одной голевой передачи. При этом ХК «Рязань-ВДВ» выиграл лишь в двух из 18 матчей и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице ВХЛ.