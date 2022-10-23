Сбил «мессер» и сам погиб в неравном бою

Летчик истребителя МиГ-3 Александр Мельников вернулся на Рязанскую землю. Фото: Рязанское региональное отделение "Поискового движения России".

В субботу, 22 октября, в селе Вышетравино Рязанского района Рязанской области торжественно перезахоронили останки летчика Александра Мельникова (1920 г.р.), погибшего 1 апреля 1942 года в Новгородской области.

Известно, что в тот день Мельников вступил в неравный бой с самолетами противника и, сбив свой последний «мессер», сам пал смертью храбрых. За отчаянный воздушный бой летчик 428 истребительного авиаполка был посмертно награжден орденом Красного Знамени. Всего на счету Александра Мельникова 146 боевых вылетов, 12 воздушных боев и шесть сбитых самолетов противника.

Работы по поднятию самолета МиГ-3 в Парфинском районе Новгородской области шли более месяца.

Церемонию прощания организовало Рязанское региональное отделение «Поискового движения России». Нужно отметить, что проводить в последний путь летчика-героя пришли более 20 родственников (!) – благодарных потомков.