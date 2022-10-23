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НовостиПроисшествия23 октября 2022 14:27

Три автомобиля столкнулись на Солотчинском мосту под Рязанью

Из-за ДТП движение на участке было затруднено
Источник:kp.ru
В воскресенье, 23 октября, на Солотчинском мосту случилось ДТП с участием нескольких автомобилей.

В воскресенье, 23 октября, на Солотчинском мосту случилось ДТП с участием нескольких автомобилей.

В воскресенье, 23 октября, на Солотчинском мосту случилось ДТП с участием нескольких автомобилей. Судя по видеозаписи в Telegram-канале «Рязань», столкнулись три легковушки, которые двигались в сторону областного центра.

По словам автора, авария произошла примерно в 15:10. Иной информации о ней пока не поступало.

Из-за случившегося возникли некоторые затруднения движения на самом мосту и перед местом ДТП — в районе села Шумашь.