Три автомобиля столкнулись на Солотчинском мосту под Рязанью

В воскресенье, 23 октября, на Солотчинском мосту случилось ДТП с участием нескольких автомобилей.

В воскресенье, 23 октября, на Солотчинском мосту случилось ДТП с участием нескольких автомобилей. Судя по видеозаписи в Telegram-канале «Рязань», столкнулись три легковушки, которые двигались в сторону областного центра.

По словам автора, авария произошла примерно в 15:10. Иной информации о ней пока не поступало.

Из-за случившегося возникли некоторые затруднения движения на самом мосту и перед местом ДТП — в районе села Шумашь.