Обстоятельства убийства мужчины, чье тело нашли грибники, озвучил рязанский СК

Фатальный конфликт, жертву которого 21 октября обнаружили в лесопосадке грибники, был обыкновенной бытовой ссорой. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, мужчины повздорили на фоне алкогольного опьянения.

Ранее стало известно о теле, найденном у села Гремяки Пронского района с резанными ранами шеи. Убитым оказался местный житель 1962 года рождения.

По подозрению в преступлении удалось оперативно задержать 53-летнего жителя села Тырново. По информации СК, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Решается вопрос о заключении его под стражу.