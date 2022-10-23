Дизайн-код для Рязани планируется утвердить зимой 2022-2023

Говоря о дизайн-коде, Малков приводит в пример Первомайский проспект, где фасады и вывески оформляют как заблагорассудится - кто в лес, кто по дрова.

В течение зимы 2022-2023 годов для Рязани планируется утвердить дизайн-код. Об этом губернатор Павел Малков заявил на встрече с членами региональных Союзов художников, дизайнеров и архитекторов. Сюжет о мероприятии опубликовал телеканал ТКР.

«Очень серьезно вид города портят разномастные вывески. Сколько по Первомайском проспекту ни езжу или ни хожу, все время глаз цепляется буквально за каждое здание. За зиму мы планируем утвердить требования, тот самый дизайн-код, и начнем жестко двигаться в направлении стандартизации», - высказался на упомянутой встрече глава региона.

Ранее Главархитектура Рязанской области поясняла, что дизайн-код — это утвержденный свод рекомендаций, требований и правил, который применяется при проектировании, разработке или видоизменении генерального плана или его частей. В частности, в него входят нормативные решения по содержанию фасадов, оформлению вывесок, указателей, рекламы.

Проект дизайн-кода Рязани презентован 29 августа.

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