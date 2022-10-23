На средства регионального маткапитала в Рязанской области разрешат купить компьютер

Получатели регионального материнского капитала в Рязанской области смогут приобретать компьютерную технику. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В законодательство о региональном материнском капитале в Рязанской области планируется внести изменения. Согласно законопроекту, размещенному региональным правительством, расширяются возможности использования этих средств. В частности, получатели смогут приобретать компьютерную технику.

Кроме того, если семья планирует потратить деньги на ремонт жилого помещения, то законопроект исключает требование о наличии права собственности на это помещение.

«Предоставляется возможность получения материнского капитала семьям с тремя и более детьми, рожденными с 2011 года, ни разу не воспользовавшимся своим правом получения поддержки в ранее установленные сроки», - сказано в еще одном пункте пояснительной записки к документу.

Актуальная информация об условиях предоставления регионального материнского капитала размещена на сайте управления социальной защиты населения. Средства (в 2022-м - почти 78 тыс. рублей) предоставляются на третьего и последующих детей в семьях, чей среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума.