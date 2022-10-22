Артезианские скважины в рязанской Солотче планируют запустить в ноябре

Водные объекты в Солотче запустят в ноябре. Фото: vk.com/glavarzn.

Новые артезианские скважины и станции обезжелезивания готовятся к вводу в эксплуатацию в рязанской Солотче. До конца октября завершатся необходимые проверки качества воды, а полноценно комплекс заработает в ноябре, сообщила глава администрации Елена Сорокина.

- С начала ноября, по результатам полной проверки, готовы запускать оборудование. Все жители Солотчи будут обеспечены качественной водой, прошедшей самую современную очистку, - написала в соцсети градоначальница.

Она также добавила, что результаты первых испытаний показали полное соответствие воды всем нормативам. Водоканалу Сорокина поручила ускорить подготовку всей документации по объектам, чтобы не затягивать со сроками.

Три артезианские скважины и станции очистки возвели с нуля на улицах Дунай и Владимирской в Солотче в рамках федерального проекта «Чистая вода».