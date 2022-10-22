Тело мужчины с резаными ранами шеи обнаружили грибники в Пронском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страшная находка ожидала любителей тихой охоты в Пронском районе. На окраине лесопосадки недалеко от села Гремяки грибники обнаружили труп мужчины с резаными ранами шеи. Об этом в субботу, 22 октября, сообщила «Пресса».

Убитым оказался 54-летний мужчина. По предварительным данным, к преступлению может быть причастен житель села Тырново 1969 года рождения. Установлено, что незадолго до убийства мужчины поссорились. В ходе конфликта подозреваемый сначала ударил приятеля топором, а затем пустил в ход нож. Впоследствии тело погрузил в автомобиль «ГАЗель», вывез в лесопосадку подальше от места преступления и выбросил.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России.