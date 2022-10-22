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НовостиОбщество22 октября 2022 16:11

Облачная погода с утренними заморозками и туманом будет в Рязанской области 23 октября

Температура воздуха существенно не изменится
Источник:kp.ru
23 октября в Рязанской области воздух прогреется до +9 градусов.

23 октября в Рязанской области воздух прогреется до +9 градусов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 23 октября, в Рязанской области сохранится облачная погода с небольшими ночными дождями и утренним туманом. Прогноз погоды распространили синоптики Рязанского филиала Росгидромета.

Предстоящей ночью в регионе местами снова подморозит до минус 1 градуса, максимальная же температура не превысит +4 градусов. Не исключено, что к утру некоторые районы окутает туман, а видимость на дорогах станет хуже.

Днем воздух в Рязанской области прогреется до +4…+9. Осадков синоптики не ожидают, но солнцем, скорее всего, полюбоваться не получится, так как небо плотно затянут облака. Ветер в течение суток будет дуть с юго-запада со скоростью 3 – 8 метров в секунду.