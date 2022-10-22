Путин наградил рязанского тренера Дмитрия Сергеева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Тренер по дзюдо Дмитрий Сергеев удостоился награды «За заслуги перед Отечеством». Фото: минспорт Рязанской области.

Рязанский тренер по дзюдо и преподаватель спортивной школы олимпийского резерва «Комета» Дмитрий Сергеев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий Указ 12 октября 2022 года подписал президент Владимир Путин.

Как следует из текста Указа, Дмитрий Николаевич удостоился высокой государственной награды за вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта.

Дмитрий Сергеев – заслуженный мастер спорта России и заслуженный тренер России. В 1992 году завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Барселоне, а три года спустя стал вторым на чемпионате мира. Также многократно становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы по дзюдо.