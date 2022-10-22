Гуляющую норку засняли на улице Строителей в Новомичуринске

На улицах Новомичуринска заметили норку.

В Новомичуринске на улице Строителей засняли гуляющую норку. Зверек осторожно подошел к кошке, немного постоял и бросился бежать. Кошка, недолго думая, ринулась вслед за ним. Кадры необычной встречи появились в пятницу, 21 октября, в группе «Бабкин шум. Новомичуринск».

- Чье? Бегает по ул. Строителей, побежал в сторону трехэтажек, - написала автор видео.

В комментариях пользователи предположили, что это американская норка. Однако у специалистов иное мнение. Ветеринар Наталья Серпенко уверена, что по Новомичуринску бегал европейский вид этих хищников.

- «Американцы» размером почти с кошку, и морда более круглая и широкая. Наши миниатюрнее, на коротких лапках и с более коротким хвостом, - приводит слова врача издательство «Пресса».

Серпенко также добавила, что в появлении норки на улицах Новомичуринска нет ничего удивительного. Зверьки всегда жили в Пронском районе, только не заходили в черту города. Это стало возможным после того, как местная река Галина начала мельчать, и норкам теперь проще ее переплывать.