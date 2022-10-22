Елена Сорокина показала рязанцам пылесос для сбора опавшей листвы

Листву в сквере собирали с помощью пылесоса.

Очередной субботник прошел в Рязани 22 октября. Чиновники, сотрудники предприятий и организаций вместе с активными горожанами приводили в порядок восемь зеленых зон областного центра. Глава администрации Елена Сорокина взялась за грабли в сквере за памятником Федору Полетаеву в Горроще. Об этом градоначальница рассказала в соцсети.

За два часа убрали скопившийся мусор, ветви деревьев и лишнюю поросль. Собирать опавшую листву людям помогла специальная установка с системой пылесоса, которая имеется в распоряжении Дирекции благоустройства города. Ее коммунальщики используют для работ в труднодоступных местах.

- При работе машины листва поступает сразу в кузов – оперативно и удобно, - написала Сорокина.

Осенний месячник по благоустройству стартовал в Рязани 1 октября. Всего запланировано пять субботников, заключительный пройдет 29 октября.