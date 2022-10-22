Грузовик с собранной листвой испортил газон в сквере «Юность» в Рязани

Грузовик развел грязь по дорожкам и зеленой зоне. Фото: Виталий КОНДРЕВ.

В Рязани грузовик неудачно вывез собранную горожанами на субботнике опавшую листву. Машина, которую прислали коммунальные службы в сквер «Юность» на улице Островского, испортила колесами газон и развезла грязь. Фотографии последствий появились в субботу, 22 октября, в группе «Подслушано у водителей Рязани».

- Вот так коммунальные службы города помогли горожанам вывезти листву убранную ими на субботнике из сквера «Юность», - прокомментировал снимки их автор.

Судя по фото, на месте зеленой зоны теперь большие рытвины, а на пешеходной дорожке – комья грязи. В комментариях люди, в целом, согласились с возмущениями в адрес грузовика, но отметили, что складировать собранную листву все же надо было рядом с проезжей частью.