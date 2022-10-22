Житель Скопинского района украл у приятеля банковскую карту и накупил по ней алкоголя на 35 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Скопинском районе местный житель тайком забрал у приятеля банковскую карту, накупил по ней алкоголя на 35 тысяч рублей и угощал им друзей до тех пор, пока его не задержали полицейские, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

В полицию обратился 46-летний житель поселка Центральный и сообщил, что у него пропала банковская карта. Мужчина почуял неладное, когда ему стали приходить сообщения о списании денег. Оперативники уголовного розыска расспросили потерпевшего о тех, с кем он в последнее время общался. Внимание полицейских привлек один из его знакомых – они вместе распивали алкоголь незадолго до пропажи.

31-летнего мужчину задержали. Выяснилось, что приятели организовали застолье, и в какой-то момент старший попросил младшего сходить в магазин за продуктами, вручил ему свою карту и сказал пароль. Тот купил все необходимое и вернулся. Дождавшись, пока знакомый потеряет бдительность из-за количества выпитого, злоумышленник тихо забрал карту и отправился в магазин за спиртным.

В отношении воришки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России – Кража.