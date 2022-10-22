Рязанский театр драмы открылся после реставрации

Очередной сезон рязанский театр драмы открыл спектаклем «Тартюф». Фото: правительство Рязанской области.

В Рязанском областном театре драмы завершилась реставрация и открылся 235-й театральный сезон. Свои двери обновленное учреждение культуры открыло для зрителей 21 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Реставрационные работы велись на протяжении двух лет и обошлись бюджету в почти 140 млн рублей. На эти деньги отремонтировали зрительный зал и служебные помещения, заменили оконные, дверные блоки и паркет. Также смонтировали новую систему вентиляции, отделали фасад и главный вход в здание. Благоустроили и прилегающую территорию.

Очередной театральный сезон начался с премьеры спектакля «Тартюф» по пьесе Мольера.