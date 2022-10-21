Выплаты в 100 тысяч рублей мобилизованным рязанцам будут предоставлять без заявления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанской области утвердили порядок получения различных мер поддержки мобилизованным и их семьям. Появилось соответствующее постановление регионального правительства.

Для получения единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей призванным в рамках частичной мобилизации не нужно никуда обращаться. Выплату будут выдавать без заявления, а сразу переводить на банковские счета мобилизованных рязанцев по спискам, предоставленным военным комиссариатом региона. Минтруда и соцзащиты населения Рязанской области вместе с Центром социальных выплат региона начнет предоставление этой выплаты в ближайшее время.

Также бесплатную путевку в «Сосновый бор» мобилизованные смогут получить в течение трех лет со дня увольнения с военной службы. Для получения льготы нужно предоставить заявление и паспорт в управление соцзащиты населения. Кроме этого, семьи и сами мобилизованные могут получить бесплатную юридическую помощь уже сейчас или в течение трех лет после увольнения.