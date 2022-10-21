Артем Никитин пообещал, что качество услуг рязанского ЗАГСа станет образцовым

Артем Никитин на рабочей встрече в ЗАГСе.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин по поручению главы региона Павла Малкова провел в ЗАГСе рабочее совещание.

- В последнее время в соцсетях появилось много нареканий на работу ЗАГСа. Чтобы разобраться в чем причина, вместе со специалистами Агентства развития бизнеса мы инициировали рабочую встречу. К нам присоединился руководитель проекта ГК «Росатом» Сергей Артемьев, - написал в своем telegram-канале Никитин.

По результатам встречи было принято несколько решений. Уже с понедельника в организации начнут работать специалисты Центра бережливого производства.

- Эмоции и негодования людей - это повод для того, чтобы отреагировать на ситуацию, - отметил зампред. - Но принимать решения можно только на основе реальных данных. Именно они определят, как оптимизировать и стандартизировать работу ЗАГСа. Когда-то аналогичная ситуация была и в отделениях МФЦ, но в итоге мы обеспечили там максимальную сервисность.

Дворец бракосочетания в Рязани один из самых эффектных в России. Артем Никитин пообещал, что региональное правительство постарается сделать так, чтобы и качество предоставляемых услуг стало тоже образцовым.