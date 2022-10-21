Облачная погода с утренним туманом ждет Рязанскую область 22 октября

Заморозки и туман ожидаются в Рязанской области 22 октября. Фото: Алексей ФОКИН

Суббота, 22 октября, в Рязанской области будет облачной с небольшими дождями и утренними заморозками. Прогноз погоды на сутки составили специалисты Рязанского филиала Росгидромета.

Предстоящей ночью местами пройдут слабые осадки. Под утро подморозит до -1 градуса, максимальная же температура не превысит +4 градусов. Синоптики не исключают, что некоторые районы под утро окутает туман, поэтому видимость на дорогах ухудшится.

Днем в субботу в регионе преимущественно без дождей, а столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов. Ветер в течение дня юго-западный, 3 – 8 метров в секунду.