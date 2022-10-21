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НовостиПроисшествия21 октября 2022 13:48

Лось погиб в ДТП на трассе в Рязанской области

Сохатый неожиданно выскочил на дорогу, и водитель не успел среагировать
Источник:kp.ru
В Пронском районе насмерть сбили лося. Фото: «Пресса».

В Пронском районе насмерть сбили лося. Фото: «Пресса».

В Пронском районе в ДТП погиб лось. Сохатого сбил автомобиль Ford Kuga вечером 20 октября недалеко от села Малинищи.

Водитель иномарки рассказал, что ехал из Рязани с тремя пассажирами, когда внезапно на дорогу выскочил огромный зверь. По признанию мужчины, он не сразу понял, что это лось. После столкновения рязанцу чудом удалось удержать руль и не перевернуть собственный автомобиль. В ДТП машина серьезно пострадала, сохатому же не повезло еще больше – от полученных травм он умер на месте.

- Лося, конечно, жаль, но он не мучился. Все случилось внезапно, а на дороге в это время уже темно, - приводит слова мужчины издательство «Пресса».

По словам старшего охотинспектора Павла Балабошина, который работал вместе с сотрудниками ГИБДД на месте происшествия, лось был молодым – от силы полтора года. Тушу животного вывезли и утилизировали.