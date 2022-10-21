Девочкой, пострадавшей в ДТП у лицея №4, оказалась пассажирка одного из автомобилей

В ДТП у рязанского лицея №4 поучаствовали четыре автомобиля.

Полиция сообщила подробности жесткого ДТП, произошедшего днем 21 октября в центре Рязани у здания лицея №4. В аварии, устроенной, по предварительной информации, нетрезвым водителем автомобиля Hyundai, поучаствовали четыре машины и пострадали два человека.

Все случилось примерно в 11.40 на площади Соборной. 46-летний водитель Hyundai Creta столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем LADA Granta. Удар был такой силы, что иномарку отбросило сначала на Datsun on-DO, а после – на ГАЗель 3321, за рулем которого был 33-летний мужчина.

В результате ДТП серьезно пострадали 40-летний водитель автомобиля Datsun и его 15-летняя пассажирка, обоих на скорой увезли в больницу. В крови водителя Hyundai освидетельствование показало наличие 1,527 мг алкоголя на литр воздуха.

Проверка по факту произошедшего продолжается.