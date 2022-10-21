Автомобиль сбил школьницу около лицея №4 в центре Рязани. Фото: RZN LIFE | РЯЗАНЬ | РЗН ЛАЙФ.

В центре Рязани водитель автомобиля сбил школьницу. ДТП случилось в пятницу, 21 октября, около здания городского лицея №4. Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в Телеграм-канале RZN LIFE | РЯЗАНЬ | РЗН ЛАЙФ.

- Авария у 4 лицея. Неужели нельзя поставить светофор около школы, - прокомментировал снимок его автор.

Позже стали появляться видеокадры. По словам свидетелей, машина внезапно вылетела из-за угла. Пострадавшая девочка получила удар в бок, ее в итоге увезли на скорой в больницу. На месте аварии собрались одноклассники школьницы, директор лицея и прохожие. Очевидец также предположил, что водитель автомобиля был пьян.

- Вот оттуда машина вылетела с пьяным водителем…Девочку сильно приложили в бок, - сообщил рязанец.

Помимо ребенка, в ДТП, судя по снимкам, поучаствовали еще, как минимум, два автомобиля. Они получили серьезные механические повреждения. Обстоятельства аварии уточняются. Позже стало известно, что пострадавшей девочкой оказалась пассажирка одного из автомобилей.