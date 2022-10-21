Рабочие сняли асфальт с только что отремонтированной дороги на улице 4-я Линия в Рязани

Рабочие снимают новый асфальт с улицы 4-я Линия. Фото: Максим БЫКОВ | ПУВР.

В Рязани засняли еще один случай порчи свежеуложенного асфальта. В пятницу, 21 октября, горожане стали свидетелями, как рабочие снимают покрытие на улице 4-я Линия. Фотографию с места работ очевидец опубликовал в автомобильном паблике «Подслушано у водителей Рязани».

- Ну как так! Только-только положили новый асфальт на 4-й Линии, но радость была недолгой! Уже сегодня свежий асфальт снимают! Движение ограничено, работает техника, - прокомментировал автор снимка.

Отметим, что работы на улице 4-я Линия проводились в рамках контракта по ремонту «картами». Подрядчиком значится АО «Рязаньавтодор», однако, сами работы производила субподрядная организация ООО «Техстрой». Протяженность ремонтируемого участка, согласно данным, 390 метров. Примечательно, что городское Управление благоустройства города ранее заявляло, что работы выполнены на 98%.

Рязанские водители также обратились к главе администрации Елене Сорокиной и губернатору Павлу Малкову с просьбой объяснить, почему на новых отремонтированных участках автодорог систематически проводят работы. При этом мэрия ранее уже сообщала о срыве сроков по выполнению работ в рамках муниципального контракта по ремонту «картами».

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