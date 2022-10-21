Следователи просят помощи у рязанцев в опознании жертв массового убийства

Помогите опознать жертв массового убийства.

Следственный комитет России по Ленинградской области обратился за помощью к своим рязанским коллегам с просьбой установить личности четырех человек, чьи тела были обнаружены в реке Ижоре и на ее берегу неподалеку от поселка Тельмана под Санкт-Петербургом.

Еще 12 апреля 2008 года на берегу реки обнаружили тело мужчины, завернутое в полиэтиленовые пакеты. На вид погибшему 50-70 лет (реконструкция лица прилагается).

27 августа 2008 года там же – на берегу Ижоры – найдены частично погруженные в воду тела мужчины и женщины со связанными скотчем руками (реконструкции лиц прилагаются). На вид мужчине 45-55 лет, женщине 45-50 лет.

9 октября 2021 в реке обнаружена сумка, в которой находилась гиря и привязанные к ней проволокой костные останки ребенка – девочки 5-10 лет.

Судебно-медицинские экспертизы установили, что девочка являлась ребенком найденных ранее в реке мужчины и женщины. Мужчина, чье тело было обнаружено первым, не является родственником остальным жертвам.

Рязанцев обладающих любой информацией о личностях этих людей и об обстоятельствах их смерти просят позвонить по телефону 8-916-014-91-42.