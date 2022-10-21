Рязанский губернатор Малков поделился подробностями визита Путина и Шойгу в Сельцы

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, как прошел визит президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу на полигон в Сельцах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, первые лица государства высоко оценили условия боевой подготовки мобилизованных, проверили их готовность к выполнению задач в зоне СВО. При этом уделили внимание всем направлениям работы – от огневой подготовки до экипировки.

Как отметил Павел Малков, президент лично пообщался с бойцами, давал личные напутствия.

- В том числе обнял и пожелал удачи нашему земляку Руслану. Дома в Сасове его ждут жена и пятилетняя дочка. Личное напутствие от главы государства — важная поддержка, - поделился губернатор.

Глава региона также встретился с начальником штаба - первым замкомандующего ВДВ РФ Анатолием Концевым и начальником Рязанского высшего училища ВДВ Русланом Евкодимовым.

- Обсудили дальнейшую организацию работы. Необходимо сделать все возможное, чтобы подготовка мобилизованных прошла на самом высоком уровне, - отметил губернатор.