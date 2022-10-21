Магазинного вора, объявленного в федеральный розыск, задержали в Рязани

Полицейские задержали рязанца, объявленного в федеральный розыск за кражу продуктов. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Сотрудники полиции задержали в Рязани жителя города, который числился в федеральном розыске за кражу продуктов из магазина. 24-летнего молодого человека обнаружили случайно в одном из подъездов многоэтажки, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

Информацию о подозрительном мужчине в подъезде одного из домов по улице 3-и Бутырки сотрудники Отдельного батальона ППС получили от дежурного. Полицейские приехали по адресу, обнаружили там рязанца и решили проверить его личность по базе.

Выяснилось, что молодой человек является фигурантом уголовного дела за кражу продуктов из магазина. А так как он упорно не желал сотрудничать с правоохранительными органами и не являлся в полицию на допросы, его и объявили в федеральный розыск.

В итоге магазинного вора доставили в отдел МВД по Советскому району Рязани. В дальнейшем мужчину передадут организаторам розыска.