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НовостиОбщество21 октября 2022 7:09

Домой вернулись еще более 70 ошибочно мобилизованных рязанцев

Это многодетные отцы, учитель и забронированные работники системообразующих предприятий
Источник:kp.ru
За неделю более 70 человек, ошибочно мобилизованных из Рязанской области, вернулись домой.

За неделю более 70 человек, ошибочно мобилизованных из Рязанской области, вернулись домой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю более 70 человек, ошибочно мобилизованных из Рязанской области, вернулись домой. Среди них и те, чьи родственники обратились ОНФ, сообщает региональный штаб общественного движения.

Под частичную мобилизацию ошибочно попали многодетные отцы из Сапожковского, Сасовского, Шиловского, Клепиковского, Сараевского районов и города Рязани. Кроме того, из Рязанского района забрали отца ребенка-инвалида.

Из расположения воинских частей вернулись также школьный учитель из Рязанского района, несколько рязанцев с серьезными заболеваниями, и работники, забронированные системообразующими предприятиями.

Представители ОНФ отмечают, что совокупно после 21 сентября 2022 года ошибочной признана мобилизация 260 жителей Рязанской области.