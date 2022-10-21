Домой вернулись еще более 70 ошибочно мобилизованных рязанцев

За неделю более 70 человек, ошибочно мобилизованных из Рязанской области, вернулись домой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю более 70 человек, ошибочно мобилизованных из Рязанской области, вернулись домой. Среди них и те, чьи родственники обратились ОНФ, сообщает региональный штаб общественного движения.

Под частичную мобилизацию ошибочно попали многодетные отцы из Сапожковского, Сасовского, Шиловского, Клепиковского, Сараевского районов и города Рязани. Кроме того, из Рязанского района забрали отца ребенка-инвалида.

Из расположения воинских частей вернулись также школьный учитель из Рязанского района, несколько рязанцев с серьезными заболеваниями, и работники, забронированные системообразующими предприятиями.

Представители ОНФ отмечают, что совокупно после 21 сентября 2022 года ошибочной признана мобилизация 260 жителей Рязанской области.