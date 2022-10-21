LADA сбила 14-летнего юношу, переходившего дорогу по «зебре» в Рязани

На улице Щорса сбили 14-летнего юношу. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Вечером, 20 октября, на окраине Рязани подросток попал под машину. Дорожный инцидент случился около дома №33 по улице Щорса, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

Установлено, что 14-летнего юношу сбил автомобиль LADA Granta, за рулем которого находился 71-летний житель Рязани. По какой причине произошел наезд, в настоящее время выясняет областная Госавтоинспекция. По предварительной информации, в момент ДТП молодой человек переходил дорогу по «зебре», не оборудованной светофорами. В результате аварии, пешеход получил травмы и обращался за медицинской помощью.

Всего за минувшие сутки, по информации областного УМВД, на дорогах области произошло восемь ДТП с пострадавшими. Один человек погиб, 11 травмировались.