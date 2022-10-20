Путин и Шойгу посетили полигон в Сельцах Рязанской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 20 октября, президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу проверили ход подготовки мобилизованных на полигоне в Сельцах Рязанской области. Об этом сообщается на сайте Президента России.

В ходе визита Владимир Путин посетил практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медподготовке. Мобилизованные продемонстрировали президенту, как взвод преодолевает десантно-штурмовую полосу и выполняет упражнения по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою. Также глава государства посетил стрелковый комплекс, где командиры и инструкторы-военнослужащие проводят тренировки для мобилизованных.

В Сельцах верховный главнокомандующий заслушал доклад министра обороны, в котором Сергей Шойгу рассказал о прохождении призванных в рамках частичной мобилизации курса боевой подготовки и боевого слаживания в составе подразделений.

Напомним, Владимир Путин отмечал ранее, что первичную подготовку в частях-формированиях, затем в боевых частях, а также дополнительное слаживание в войсках, принимающих участие в боевых действиях, должны пройти все мобилизованные, и попросил Совбез проверить ее ход.