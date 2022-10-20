Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 октября 2022 13:49

Мэрия Рязани объяснила, почему рабочие сняли часть нового асфальта на улице Циолковского

Оказывается, ремонт дороги еще идет
Источник:kp.ru
Мэрия Рязани объяснила, зачем рабочие разрыли новый асфальт на улице Циолковского.

Мэрия Рязани объяснила, зачем рабочие разрыли новый асфальт на улице Циолковского.

Администрация Рязани объяснила недоразумение с разрытием недавно уложенного асфальта на улице Циолковского. Видео того, как рабочие снимают верхний слой со свежего дорожного покрытия, появилось в четверг, 20 октября, в соцсетях. Однако, как заверили в пресс-службе мэрии, ремонт проезжей части еще не закончен.

Контракт на ремонт улицы Циолковского заключили на два года. По состоянию на осень 2022 года уложили пока только нижний и верхний слой асфальтобетона. То, что заметили горожане – не что иное, как регулировка высоты крышек колодцев по отношению к покрытию.

- Согласно технологии, производится разборка покрытия вокруг колодца в радиусе на 1 м и потом его установка в уровень с покрытием проезжей части и последующей асфальтировкой, - говорится в сообщении мэрии.

По словам специалистов и властей, данные работы можно проводить только после укладки обоих слоев асфальта.