Рязанский участник реалити «Влюбись, если сможешь» Анохин взял совет у своего деда Фото: из архива героя публикации

Участник реалити-шоу «Влюбись, если сможешь» на канале ТНТ признался, что закалил характер на проекте. Откровенный пост он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

- Живя с рождения в обществе несправедливости, зависти, алчности и желчи, я выковал характер, который еще пуще закалился на проекте «Влюбись, если сможешь», - написал он и добавил, что заглянул к своему деду, который с детства был для него примером, и тот дал ему напутствие - не сдаваться.

Рязанец признался, что «привык жить по любви» и доказал это на проекте.

- Впереди на проекте будет много интересного, много неприятного, много шокирующего и как отреагируете на все вы, будет зависеть от каждого из вас лично, - отметил он.