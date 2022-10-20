Директором рязанского Лесопарка вновь стал Алексей Пазизин. Фото: vk.com/lesopark62.

У рязанского Лесопарка новый старый директор – им стал Алексей Пазизин. Он вернулся в кресло руководителя после ухода с поста Дамира Шабакаева, пишет «Новая газета».

29-летний Алексей Пазизин, уроженец Старожиловского района и выпускник Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева, уже возглавлял муниципальное учреждение в 2021 году после ухода с поста предыдущего директора Дарьи Киселевой.

В январе 2022 года Пазизина сменил на этой должности Дамир Шабакаев, который проработал всего восемь месяцев и ушел в Совет Федерации трудиться помощником сенатора от Рязанской области Николая Любимова.